- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti la Digi 24, in legatura cu ordinul presedintelui rus de plasare in stare de alerta a "fortei de descurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, ca acest lucru indica un esec al lui Vladimir Putin, dar nu trebuie…

- Vladimir Putin a plasat duminica forțele nucleare in alerta. Strategia președintelui rus de „escaladare pentru dezescaladare” vine dupa un aparent eșec militar de moment in Ucraina și dupa ce Occidentul a formulat o serie de sancțiuni dure impotriva Moscovei, observa Financial Times , care citeaza ingrijorarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi o operatiune militara in Ucraina pentru a apara separatistii din regiunea Donbas, situata in estul tarii, informeaza AFP si Reuters.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a afirma ca un razboi pe teritoriul Romaniei este, in acest moment, exclus, asa cum o arata toate analizele NATO, iar probabilitatea unui atac asupra tarii noastre „tinde spre zero”. „In principiu, toate analizele pe care le face NATO si le facem si noi impreuna…

- Beijingul este de parere ca Statele Unite ”toarna gaz pe foc” in ceea ce privește criza din Ucraina, dupa ce Washingtonul a anunțat sancțiuni impotriva Moscovei, in contextul reucunoașterii independenței a doua regiuni separatiste in Donbas, de catre Rusia, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Statele…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.