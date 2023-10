Casa Alba se teme de o escaladare a razboiului dintre Israel si Hamas si de perspectiva unei implicari directe a Iranului, a declarat consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan. Oficialul a admis ca exista posibilitatea ca un nou front de lupta sa se deschida la granita dintre Israel si Liban. Iran, acuzata […] The post Amenintarea americanilor catre Iran: „Daca escaladați razboiul, venim dupa voi!” first appeared on Ziarul National .