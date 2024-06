Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și-a doborit din greșeala propriul elicopter Ka-29 cu ajutorul sistemelor sale de aparare anti-aeriana deasupra Anapa, un oraș din Krasnodar Krai din Rusia, situat pe coasta de nord a Marii Negre. Mai multe canale Telegram ale bloggerilor militari ruși au anunțat doborarea unui elicopter Ka-29…

- Doi piloți militari aflați in formare au fost uciși intr-un accident de avion la Kayseri, in centrul Turciei, a anunțat marți Ministerul turc al Apararii, citat de agenția AFP. Dupa ce a decolat de la baza militara din Kayseri pentru un zbor de antrenament, avionul s-a prabușit la sol dintr-un motiv…

- Un avion de lupta rusesc s-a prabușit, vineri dimineața, in regiunea sudica Stavropol din Rusia, dupa ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Potrivit unui raport al forțelor terestre ale Kievului, avionul rusesc atacase teritoriul ucrainean cu rachete inainte sa se prabușeasca. Ministerul rus…

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…

- Ministerul de Interne al Estoniei va propune parlamentului unicameral al tarii, Riigikogu, sa declare Patriarhia Ortodoxa de la Moscova drept organizatie terorista, a declarat joi ministrul Lauri Laanemets la postul public de televiziune, ETV. ???????? The Russian Orthodox Church in Estonia is proposed…

- Rusia a ajuns la nivelul unei confruntari directe cu Alianța Nord-Atlantica, NATO, potrivit SkyNews. Afirmația a fost facuta de Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse. Relațiile dintre Rusia și NATO au coborat pana la nivelul de confruntare directa, a spus Peskov, joi. „NATO continua…

- Rusia a inregistrat o creștere semnificativa a numarului de persoane care semneaza contracte pentru a se inrola in forțele armate dupa atacul terorist de luna trecuta asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat miercuri Ministerul Apararii, citat de Reuters. Peste 100.000 de persoane au…