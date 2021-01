Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din SUA sunt alertate, dupa ce s-a semnalat o amenințare cu bomba la Curtea Suprema a SUA, chiar in timpul sosirii lui Joe Biden la Capitoliu, unde va depune juramantul de investitura. UPDATE: Joe Biden a fost investit in funcție drept al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii.…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din Statele Unite a anuntat luni ca a primit peste 70.000 de ponturi si alte informatii in actiunea sa de a-i aresta pe cei care au luat parte la revolta de la Capitoliu din 6 ianuarie, scrie news.ro . Protestul convocat de presedintele in exercitiu, Donald Trump,…

- Miercuri s-a dat alarma la cladirea Capitoliului din Washington, atunci cand trebuia validat Joe Biden ca președinte al Statelor Unite ale Americii. Susținatorii lui Donald Trump au pornit un adevarat asalt, iar unul dintre protestari a intrat in interior cu coarne de bizon pe cap! Barbatul a fost arestat!

- Evenimentele din Statele Unite au bulversat intreaga lume, insa cum au degenerat protestele pasnice in violente si de ce s-au adunat manifestantii in fata Capitoliului in 6 ianuarie, am incercat sa aflam de la jurnalistul Nick Yarst, care locuieste in Washington.

- Cei patru manifestanți care au murit in SUA in timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, in timp ce Congresul se pregatea sa certifice victoria lui Joe Biden, au fost identificați. Este vorba de doua femei și doi barbați, cu varste intre 34 și 55 de ani, a anunțat poliția din Washington.

- Congresul Statelor Unite ar fi trebuit sa valideze miercuri victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale din Statele Unite, insa procesul a fost suspendat, dupa ce susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt cladirea Capitoliului din Washington. La inceputul lunii noiembrie, democratul Joe…

- Doua cladiri ale Capitoliului au fost evacuate, miercuri, din cauza unor amenintari cu bomba, in timp ce Congresul SUA valideaza rezultatul scrutinului prezidential, afirma surse citate de postul Fox News. Politia a dispus evacuarea anexei „Cannon” si a „Bibliotecii Madison” a Congresului SUA, au declarat…

- O statuie din rotonda Capitoliului a generalului confederat Robert E. Lee va fi inlocuita cu o statuie care o reprezinta pe activista pentru drepturi civile ale persoanelor de culoare Barbara Johns, care a jucat un rol major in desegregarea scolilor publice din Statele Unite, relateaza Reuters potrivit…