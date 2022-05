Stiri pe aceeasi tema

- In urma verificarilor efectuate, cu privire la alarma falsa cu bomba, polițiștii l-au identificat și depistat pe cel care a alertat autoritațile, fiind vorba despre același minor de 15 ani,care a sesizat in luna Ianuarie a acestui an, existența unei bombe la un liceu din Timișoara. Acesta a fost sancționat…

- Un barbat a sunat la 112 astazi, puțin dupa ora 17:00, și a anunțat ca in centrul comercial Bega din Timișoara ar fi fost plasat un dispozitiv exploziv. Autoritațile au intrat in alerta, la fața locului fiind trimise mai multe echipe de intervenție, inclusiv pirotehniștii. De asemenea, a fost inceputa…

- Polițiștii și pompierii au evacuat, luni, 23 mai, centrul comercial Bega din Timișoara, dupa ce un individ a sunat la 112 și a anunțat ca in zona etajului al doilea ar fi plasata o bomba, informeaza publicația locala Timiș Online . Un individ a sunat la 112 și i-a transmis dispecerului ca „la Bega este…

- UPDATE: Echipajele de interventie care au facut verificari la Maternitatea Bega s-au retras, dupa ce in cladire nu a fost identificat vreun dispozitiv exploziv. Raman, insa, echipajele de la centrul comercial Bega pentru a face verificari in continuare. STIRE INITIALA: Autoritatile intervin, luni,…

- Un barbat a telefonat aseara, in jurul orei 21:40, la 112 și a anunțat ca a amplasat obiecte explozibile in sediul Inspectoratului de Poliție Soroca și al Spitalului Raional Soroca. Ajunși la fața locului, membrii grupului de urmarire penala au efectuat cercetarea sediilor sint menționate, in urma carora…

- Alerta cu bomba pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din București. In urma unui apel anonim la 112 care amenința ca la bordul unei aeronave care trebuia sa decoleze se afla o bomba, s-a constituit o celula de criza la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coanda București, anunța digi24.ro.…

- Amenințare cu bomba la bordul unui avion. UPDATE Amenințarea a fost falsa. Verificarile efectuate de catre instituțiile abilitate ale statului s-au incheiat și s-a constatat ca amenințarea cu bomba a fost falsa, anunța CNAB. Pasagerii urmeaza a fi imbarcați iar aeronava Lufthansa, cu destinația Munchen,…

- UPDATE! Alerta cu bomba de la Tribunalul Bacau s-a dovedit falsa. Trupele de geniști nu au gasit niciun dispozitiv exploziv in cladirea de pe Oituz. Traficul in zona a fost reeluat O alerta de bomba, azi dimineața, in jurul orei 11.00, a provocat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.