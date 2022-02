Amenințare cu bombă la o secție de poliție: geniștii sunt la fața locului O sectie de politie din municipiul Ploiesti a fost vizata, sambata seara, de o amenintare cu bomba, incinta fiind evacuata, iar zona asigurata, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Conform sursei citate, in jurul orei 21,00, politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati de catre o persoana anonima despre faptul ca la o sectie din oras urmeaza sa explodeze o bomba.



"In baza sesizarii s-a format echipa operativa care s-a deplasat la fata locului, evacuand persoanele aflate in incinta unitatii si asigurand zona.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

