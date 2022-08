Amenințare cu bomba la nunta lui George Simion care are loc, sambata, la Maciuca, județul Valcea, au anunțat reprezentanții poliției. „Astazi, 27 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Valcea a fost sesizat cu privire la faptul ca, in incinta unui eveniment privat, desfașurat in localitatea Maciuca, a fost amplasata o bomba”, au transmis reprezentanții IPJ Valcea. Sambata, pe mailul Poliției Romane a fost transmis un mesaj prin care s-a anuntat existenta unui dispozitiv exploziv. un mail similar a fost primit și de complexul unde are loc evenimentul. La fața locului se deplaseaza polițiștii…