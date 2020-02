Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a sunat sambata la 112 si a afirmat ca ar fi plasat bomba in Primaria Sectorului 2 din Bucuresti pe motiv ca autoritatile nu i-ar fi rezolvat problemele pe care aceste le avea cu primaria.

- O amenintare cu bomba a fost primita sambata la Primaria Sectorului 2, unde s-au deplasat echipaje de politie si echipa pirotehnica din cadrul Brigazii Antitero din SRI.Potrivit informatiilor transmise de SRI, la numarul de urgenta 112 a fost primit un apel din partea unui cetatean care a…

- O alerta cu bomba s-a declanșat la Primaria Sectorului 2 din Capitala, unde sambata la pranz intervin Brigada Antitero a SRI, forțele de poliție și echipaje ISU.Potrivit oficialilorServiciului Roman de Informații, la 112 s-a primit un apel dinpartea unui cetațean nemulțumit ca angajații PrimarieiSectorului…

- O persoana a anuntat joi, prin apel la 112, ca la Mall Veranda din Sectorul 2 ar exista o bomba.Politia si echipa pirotehnica a SRI se afla la fata locului. Se intreprind masurile specifice in astfel de situatii. "Astazi, in jurul orei 12:20, o persoana a anuțat prin apel 112 ca a pus…

- Primaria Sectorului 4 confirma ca problemele de sanatate ale elevilor de la Scoala nr. 133 au fost cauzate de combinatia nefericita dintre produsele de dezinsectie si produsele de dezinfectie. 61 de scoli functioneaza in Sectorul 4, toate fiind expuse unor astfel de masuri de igienizare. Citeste intreaga…

- Alerta cu bomba in București in zona Tineretului – Timpuri Noi din București, in urma descoperirii unui colet suspect. Specialiști ai brigazii antitero din SRI și polițiști au fost chemați de urgența, iar circulația in zona a fost restricționata, anunța Realitatea PLUS. In prima parte…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 102 perchezitii domiciliare si pun in aplicare 15 mandate de aducere, in Bucuresti si 25 de judete, printre care și Buzau, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infractiuni…

- Dan Tudorache: “Facem tot ce este mai bun pentru sanatatea copiilor noștri” Copiii de la Gradinița nr.251 din Sectorul 1 al Capitalei iși vor intari sistemul imunitar și vor fi mai feriți de unele probleme de sanatate care pot aparea odata cu inscrierea in colectivitate: tuse, raceala, sinuzita, sau…