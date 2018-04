Un calator prins fara bilet in trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a sunat la 112 si a anuntat ca arunca in aer garnitura. Incidentul a avut loc miercuri seara, in gara Ploiesti Vest, iar pasagerul a fost dus la sectia de politie pentru cercetari.





Potrivit unui comunicat de presa transmis joi de CFR Calatori, un calator din trenul IR 1746 Baia Mare – Bucuresti Nord a amenintat, miercuri seara, ca arunca in aer garnitura, dupa ce a fost prins fara bilet.



„In urma unui control desfasurat de Politia TF in scopul depistarii calatorilor fraudulosi, in trenul IR 1746 (Baia…