Stiri pe aceeasi tema

- O amenințare cu bomba la bord a vizat vineri, 24 martie, un zbor TAROM pe ruta Tel Aviv – București, iar aeronava a aterizat de urgența la Istanbul, a transmis compania romaneasca, informeaza Spotmedia. La bord se aflau 88 de pasageri, care vor fi aduși astazi in Romania. In cele din urma, amenințarea…

- O alerta cu bomba s-a facut la bordul unui avion tarom, care a aterizat de urgența. Compania TAROM informeaza ca din cauza unui avertisment referitor la existenta unei bombe la bord, aeronava care efectua cursa RO 154 Tel Aviv-București a aterizat de urgența pe Aeroportul din Istanbul la ora locala…

- O amenințare cu bomba la bord a vizat vineri, 24 martie, un zbor TAROM pe ruta Tel Aviv -București, iar aeronava a aterizat de urgența la Istanbul, a transmis compania romaneasca, informeaza Spotmedia . TAROM a precizat ca, din cauza unui avertisment referitor la existenta unei bombe la bord, aeronava…

- In cursul nopții de joi spre vineri ar fi fost declanșat un atac cibernetic impotriva aeroportului Otopeni, ceea ce a intarziat cursele Tarom pe direcțiile Cairo, Tel Aviv sau Aman, au precizat surse din companie. O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta,…

- O aeronava TAROM care efectua cursa Tel Aviv-Bucuresti a aterizat de urgenta la Istanbul vineri dimineata din cauza unei amenintari cu bomba care, ulterior, s-a dovedit a fi falsa, informeaza operatorul aerian national. ‘Compania TAROM informeaza ca din cauza unui avertisment referitor la existenta…

- O aeronava Tarom care se indrepta spre Romania a aterizat de urgența, noaptea trecuta, in urma unei amenințari cu bomba. De asemenea, mai multe curse au intarziat dupa ce sistemul informatic al aeroportului Henri Coanda a cazut. La bordul unui aeronave Tarom, care venea dinspre Tel Aviv, a fost anunțata…

- In cursul nopții a fost declanșat un atac cibernetic impotriva aeroportului Otopeni, ceea ce a intarziat cursele Tarom pe direcțiile Cairo, Tel Aviv sau Aman, ne-au precizat surse din companie.Cursa Tarom ce revenea de TelAviv a fost anunțata in aer de amenințare cu bomba la bord in timp ce zbura…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns sambata seara la Oradea, cu aeronava Tarom care a transportat zeci de oameni dinspre Bucuresti spre orasul de pe Crisul Repede, transmite Ebihoreanul.ro. Conform site-ului G4Media, Maia Sandu s-a aflat in concediu, intr-o vizita particulara. Desi…