Amenintare cu bomba in Piata Unirii din Focsani, judetul Vrancea

Stiri pe aceeasi tema

- Este informația momentului pentru toți cei care locuiesc in București! In urma cu puțin timp, oamenii legii au fost alertați prin apel la 112 de catre un barbat care a dezvaluit ca in jurul orelor 17:00-18:00 vor fi mai multe explozii in zona Piața Unirii. Oamenii legii au intervenit de urgența! Ce…

- Nr.1060427 din 18 mai 2022 BULETIN DE PRESA Perchezitii domiciliare pe raza judetelor Bacau si Neamt La data de 17 mai a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au pus in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetelor Bacau si Neamt. Astfel, politistii Serviciul…

- O grupare de hoti a fost prinsa, dupa ce a furat un seif metalic plin cu 500.000 de lei de la o firma din Bistrița. In urma perchizițiilor, au fost emise mandate pentru trei persoane. Duminica, polițiștii au efectuat opt percheziții domiciliare, trei persoane din județul Bihor fiind reținute și acuzate…

- Polițiștii au descins la OPT domicilii in județul Bihor. Trei bihoreni au fost aduși la audieri la IPJ BN. Aceștia ar fi furat un seif cu bani de la o firma din Bistrița. Polițiștii bistrițeni și bihoreni au descins azi la OPT domicilii in județul Bihor. Acțiunea a avut loc in cadrul unui dosar penal…

- Inspectoratul de Politie Judetean Buzau intensifica actiunile in zonele aglomerate, pentru prevenirea si combaterea furturilor si a infractiunilor cu violenta, precum si pentru inlaturarea starilor de pericol ce se pot crea pe fondul incalcarii normelor rutiere. Zilnic, vor actiona peste 150 de politisti…

- Un barbat din Someș Odorhei va sta in pușcarie aproape un an și jumatate, salajeanul fiind condamnat pentru savarșirea unei infracțiuni la regimul silvic. „In data de 31 martie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou și ai Serviciului…

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a comunicat ca, saptamana trecuta, cu ocazia Zilelor USV, Facultatea de Drept si Științe Administrative a organizat, in campus, o actiune cu caracter practic privind tehnicile de autoaparare, acordarea de prim-ajutor si tehnicile de investigare criminalistica.…

- Nr. 54162 din 7 Martie 2022 BULETIN DE PRESA Politistii ialomiteni au prins in flagrant mai multe persoane care participau ilegal la un joc de noroc. La data de 5 martie a.c., politistii din cadrul Politiei Orasului Tandarei, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale si al luptatorilor din…