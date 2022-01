Stiri pe aceeasi tema

- O amenințare cu bomba a fost facuta la 112, la spitalul municipal din Sibiu, luni, 17 ianuarie, in jurul orei 16.30.Amenințare cu bomba la Spitalul municipat din SibiuIn urma unui apel 112 prin care un cetațean afirma ca pe strada 9 Mai din municipiul Sibiu ar fi amplasata o bomba, Inspectoratul de…

- Este alerta cu bomba, luni dupa-amiaza, pe o strada din centrul vechi al orașului Sibiu. Mai multe echipaje de polițiști și un caine specializat in detectarea explozibililor asigura zona, anunța Mediafax. Potrivit Poliției Sibiu, apelul a fost facut, luni, prin apel la 112 de catre un cetațean…

- Autoritațile au intrat din nou in alerta, miercuri, 12 ianuarie, dupa ce se incheiase o verificare la un liceu din orașul de pe Bega, ca urmare a unei amenințari cu bomba, ce s-a dovedit a fi fost falsa. De aceasta data, e vorba despre o amenințare cu bomba la un cunoscut mall din Timișoara – […] The…

- A doua amenințare cu bomba intr-un interval de nici doua ore, la Timișoara. De aceasta data, alerta vizeaza cel mai mare complex comercial din oraș, Iulius Town. Conform primelor informații, ar fi vorba de o persoana cu probleme psihice, o femeie care a sunat la 112 și a pus autoritațile in alerta.…

- Circulatia rutiera este restrictionata pe doua strazi din municipiul Sibiu, dupa ce au avut loc explozii in doua canale, fara victime sau pagube materiale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Alina Voina. "Ca urmare a unui apel venit pe numarul…

- Emailul prin care poliția a fost anunțata ca o bomba a fost plasata intr-un mare centru comercial din București a stat necitit aproape zece ore. Mesajul a fost trimis la miezul nopții, insa a fost deschis de un polițist abia la ora 10 dimineața, scrie digi24.ro.

- O informație de ultima ora vizeaza o mobilizare in randul oamenilor legii și a pirotehniștilor. Totul, ca urmare a unei amenințari cu bomba, la un mall din București, potrivit Antena 3. Alerta s-a dat in cazul unui centru comercial din sectorul 3 al Capitalei. Revenim cu detalii! The post BREAKING NEWS:…

- Alerta cu bomba in incinta Judecatoriilor Chișinau sediul Buiucani și Centru. Anunțul a fost facut pe pagina directiei de Politie a mun.Chisinau, informeaza Noi.md ”Astazi, in jurul orei 09:26 minute, Poliția a fost sesizata prin intermediul serviciului unic 112, apelul fiind facut de un barbat care…