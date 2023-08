Stiri pe aceeasi tema

- Turnul Eiffel a fost evacuat timp de mai multe ore, sambata, din cauza unei alerte cu bomba, relateaza CNN. Trei etaje ale turnului, dar și curtea exterioara, au fost evacuate in timp ce autoritațile au evaluat amenințarea.

