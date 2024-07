Amenințare cibernetică la adresa sistemelor android Rafel Remote Access Tool (RAT) reprezinta un tip de malware conceput pentru sistemele Android, care confera atacatorilor capacitatea de a gestiona dispozitivele infectate de la distanta, fara ca proprietarii acestora sa fie constienti de prezenta sa, a avertizat, joi, Directoratul National pentru Securitate Cibernetica (DNSC). Potrivit sursei citate, malware-ul poate evita detectia pentru perioade extinse, ceea ce ii sporeste eficienta in cadrul atacurilor iar recent acesta a fost semnalat ca fiind prezent si in Romania. „Rafel RAT reprezinta o amenintare cibernetica majora, ce poate fi folosita… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis, joi, o alerta ce vizeaza utilizatorii de Android. Rafel Remote Access Tool (RAT) confera atacatorilor capacitatea de a gestiona dispozitivele infectate de la distanta, fara ca proprietarii acestora sa fie constienti de prezenta sa.…

- Apple Vision Pro a marcat unul din puținele eșecuri comerciale din istoria Apple, iar efectele ar incepe deja sa se vada, conform zvonurilor din piața. Cei de la The Information spun astazi ca gigantul din Cupertino ar fi abandonat ideea de a crea un succesor pentru Vision Pro (un așa-numit Vision Pro…

- Va riposta China cu tarife vamale la mașinile europene, vizand BMW și Mercedes din Germania? Va impune tarife la produsele agricole ale fermierilor europeni influenți din punct de vedere politic? Sau asupra produselor de lux din Italia și Franța? Gigantul asiatic are aceste opțiuni la indemana. Potrivit…

- Echipa Special Arad lucreaza constant la imbunatațirea aplicațiilor Special Arad, dezvoltate pentru telefoanele mobile cu sisteme de operare iOS (Apple) și Android (Samsung, Huawei etc.),... The post In atenția celor care au aplicația Special Arad pe telefon (sau urmeaza sa o descarce). A aparut versiunea…

- Producatorii de alimente din intreaga lume, de la producatori de lactate si pana la exportatori de carne de porc, sunt ingrijorati de posibilele masuri de represalii ale Chinei, dupa decizia de miercuri a Uniunii Europene de a impune tarife vamale suplimentare la importurile de automobile electrice…

- In fiecare an, la 20 mai, este sarbatorita Ziua mondiala a albinelor. Instituita de ONU in anul 2017, aceasta zi evidentiaza importanta albinelor pentru umanitate si atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Potrivit celor mai recente date Eurostat, in anul…

- Huawei a confirmat, in sfarșit, lansarea seriei de flagship-uri Pura 70 in Europa, iar noi am reușit sa punem mana pe ele pentru cateva minute in cadrul unei prezentari private. In Romania vor fi lansate trei dintre cele patru modele Pura 70, incepand cu varianta standard, continuand cu modelul Pura…

- Compania chineza BYD a confirmat oficial ca modelul sau electric de oraș Seagull va ajunge in Europa anul viitor. Pentru asta, BYD va lansa o noua generație a modelului. In cadrul Salonului Auto de la Beijing, compania chineza BYD a anunțat ca va vinde modelul sau electric de oraș Seagull și in Europa.…