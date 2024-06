Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 07 – 12 mai 2024, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine Publica au desfașurat acțiuni in municipiul Pitești pentru depistarea și sancționarea posesorilor de caini care nu curața excrementele lasate de animalele lor. Conform Hotararii Consiliului Local nr. 283, au fost aplicate…

- Mai multe percheziții sunt operate de ofițerii CNA intr-un dosar de corupere pasiva și luare de mita, in care este cercetat un președinte al Intovarașirii Pomicole din Chisinau și un fost specialist al Direcției funciare a Primariei municipiului Chișinau. Potrivit informațiilor, cei doi banuiți ar fi…

- Procurorii DNA au trimis in judecata 21 de persoane, intr-un dosar care vizeaza fraudarea fondurilor europene. Un individ ar fi vandut in mod fictiv familii de albine altora ca sa poata beneficia de finanțari. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești au dispus…

- Un autotren s-a rasturnat in afara carosabilului pe DN 7. Trei persoane au necesitat transport la spital Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca se circula dirijat, alternativ, pe DN 7 Pitești – Ramnicu-Valcea, la kilometrul 163+250 metri, in zona localitații Milcoiu,…

- Secretarul adjunct al NATO vine in Argeș sa lanseze cartea „Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO”. Lansarile vor avea loc vineri, 12 aprilie, la Pitești, in sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu”, incepand cu ora 13:00, și la Topoloveni, in sala de…