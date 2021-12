Stiri pe aceeasi tema

- O doctorița a fost amendata miercuri în Austria pentru ca a amputat piciorul greșit al unui pacient, a declarat miercuri tribunalul regional din Linz (nord), relateaza AFP.Sesizat de procuratura, judecatorul a gasit-o vinovata de „vatamare prin neglijența grava” pe inculpata de…

- Infuriat de zgomotul de pe strada, un roman a taiat cauciucurile a 91 de mașini parcate pe mai multe strazi din cartierul Bindermichl, din Linz, Austria. Barbatul a fost prins cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona.

- Partidele de opozitie pregatesc proteste masive, sambata, la Viena, in contextul noii carantine generale decise de cancelarul Alexander Schallenberg si a amenintarii cu impunerea vaccinarii, liderul Partidului...

- Cehia va interzice incepand de luni accesul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19 la evenimentele si serviciile publice, a declarat miercuri premierul Andrej Babis, precizand ca testele negative nu vor mai fi recunoscute, transmite Reuters. Restrictiile urmeaza sa fie aprobate de cabinet joi și…

- O ingrijitoare romanca, in varsta de 40 de ani, ar fi incercat sa o ucida pe pensionara de care avea grija, in varsta de 51 de ani, in Austria. Victima a reușit sa sune dupa ajutor, dupa atac. Femeia a ...

- Institutiile chemate sa serveasca cetateanul au mai plimbat-o 7 luni prin instante pe o femeie din Scobalteni, dupa ce Tribunalul le ordonase sa ii rezolve problema. Tot ce aveau de facut Directia Judeteana de Evidenta a Populatiei (DJEP) si serviciul de profil din Podu Iloaiei era sa transcrie certificatul…