Amendată cu 3.000 de lei pentru că şi-a abandonat câinele într-un parc, legat de un copac, fără hrană O bucuresteanca a fost amendata cu 3.000 de lei de Poliția Locala pentru ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc. Ea a legat animalul de un copac, fara hrana, și a plecat. “Sasha, o metisa Amstaff de aproape 4 ani, a fost abandonata, la sfarsitul anului trecut, intr-un parc din Sectorul 2, de la […] The post Amendata cu 3.000 de lei pentru ca si-a abandonat cainele intr-un parc, legat de un copac, fara hrana appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Sectorul 2 al Capitalei a fost amendata cu 3.000 de lei, zilele trecute, de politisti, pentru ca si-a abandonat cainele intr-un parc, legat de un copac, fara hrana si apa. Intamplarea s-a petrecut la sfarsitul anului trecut si din fericire animalul a fost salvat, informeaza, duminica, Politia…

- Politia Locala a Capitalei a amendat cu 3.000 de lei o bucuresteanca pentru faptul ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc, potrivit unui comunicat citat de Agerpres. Ea a legat animalul de un copac, fara hrana, și a plecat.

- Politia Locala a Capitalei anunta ca o bucuresteanca a fost amendata cu 3.000 de lei pentru faptul ca si-a abandonat cainele de companie intr-un parc, conform Agerpres. Sanctiunea a fost aplicata de Serviciul Politia Animalelor din cadrul Directiei Generale de Politie Locala si Control a Municipiului…

- Pentru prima data in ultimii 4 ani, obișnuita și agasanta aglomerație din prima zi de plata a darilor catre stat, a lipsit cu desavarșire la Sectorul 4, conform Antena 3. In total, 10.482 de oameni din Sectorul 4 și-au platit taxele și impozitele locale, inca de la inceputul anului, in primele 24 de…

- Trenul Regio 4.504 care circula pe ruta Toplita – Brasov s-a oprit marti dimineata intre localitatile Izvoru Muresului si Izvoru Olt, din cauza unor defectiuni aparute in urma caderii unor crengi peste pantograful locomotivei. ISU Harghita a anunțat ca in tren sunt aproximativ 40 de pasageri. ”Trenul…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost amendata de Poliție cu 500 de lei pentru ca nu a purtat masca sanitara in sediul Parlamentului. Ea a fost amendata in lipsa, motivul fiind incalcarea regulilor in vigoare pentru prevenirea raspandirii pandemiei de COVID. In 22 noiembrie, Nicoleta Pauliuc, senatoare PNL…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a dat in judecata poliția din Iași, dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un restaurant. Poliția nu a constatat, insa, abaterea la fața locului, ci doar pe baza unor imagini postate de Șoșoaca pe rețelele de socializare și preluate de presa. …

- Letonia a declarat, miercuri, stare de urgenta sanitara pentru trei luni, din cauza cresterii bruste a numarului de infectari cu noul coronavirus, pana la niveluri record. Rata de vaccinare anti-Covid in Letonia, ramane una dintre cele mai scazute din Uniunea Europeana. Toti angajatii din sectorul public…