O femeie din localitatea Istrau, judetul Satu Mare, a fost amendata cu 12.000 de lei dupa ce si-a abandonat cainele bolnav, intr-un sant, informeaza luni reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).

- Chiar cu o zi inainte de marcarea implinirii a 173 de ani de nasterea poetului, statuia lui Mihai Eminescu amplasata parcul „General Ion Dragalina” din municipiul Orsova a fost vandalizata. Politistii din Orsova s-au sesizat din oficiu, sambata, cu privire la faptul ca bustul lui Mihai Eminescu, amplasat…

- O fata de 14 ani din Sibiu a fost rapita in timpul nopții din propria casa de patru barbați mascați. Polițiștii sunt in alerta și cer ajutor oamenilor pentru a o gasi. ”La data de 9 ianuarie a.c., in jurul orei 03.55, dispeceratul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu a fost sesizat prin apelul…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Bacau au deschis un dosar penal in care fac cercetari dupa ce, in cadrul unei parade cu „mascati” din comuna Berzunti, mai multe persoane s-au costumat in soldati rusi si au defilat cu autovehicule imitand pe cele militare, avand inscriptionata…

- Politistii din Vrancea au declansat o ancheta dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, le-a fost anuntat decesul unui nou nascut de 2 luni. Potrivit IPJ Vrancea, in jurul orei 02.00, a fost primit un apel 112 privind decesul unui sugar din comuna Nanesti. La fata locului s-au deplasat politisti…