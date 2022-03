Amendat şi judecat după ce ar fi abandonat trei pisoiaşi. „Nu erau mâţe, ci melci” Un iesean a fost amendat pentru abandonarea a trei pisoi intr-un lan de porumb. In fata instantei, el a sustinut ca nu erau mate, ci... melci. Judecatoria i-a anulat amenda, dar batalia cu Politia continua in fata Tribunalului. Pe 23 iulie anul trecut, Vasile R. a fost amendat cu 2.000 de lei pentru „abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existenta depinde de ingrijirea omului". Procesul-verbal consemna ca, in seara precedenta, traversase impreuna cu concubina sa poteca ce despartea proprietatea sa de lanul vecin de porumb si abandonase acolo trei pui de pisica in varsta de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

