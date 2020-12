Stiri pe aceeasi tema

- Fotografiile postate pe retele de socializare cu persoane care ar incalca regulile de distantare social nu pot reprezenta o baza pentru aplicarea de sanctiuni contraventionale. Aceasta este motivarea unei instante de judecata in cazul unui barbat care a primit o astfel de amenda.

- Corneliu Raducan Morega afirma ca postarea, in care fetița spune ”Ai votul meu!”, „nu e un clip electoral” fiindca nu se numește vreun partid politic. Corneliu și-a adaugat la Starea Civila numele fostului deputat PNL Morega la casatoria cu fiica politicianului, dar acum se prezinta in campanie doar…

- Concert al Deliei in Herastrau cu zeci de spectatori, sanctionat de oamenii legii. Amenda pe care au primit-o proprietarii terasei este ridicola: 2.000 de lei. Sanctiunea a fost data intrucat cei care se aflau la spectacol nu respectau distantarea fizica. Ar fi fost si greu sa se intample…

- CARAS-SEVERIN – Asta a declarat recent, Virgil Popescu, cu prilejul finalizarii Strategiei pentru Turism, in acest context el anuntand ca va fi lansat proiectul Ruta Cultural-Turistica „Pe Urmele lui Hercules“. Realizat gratie unei documentatii sustinute de Dorin Balteanu, care a fost inaintata Ministerului…

- Un sofer s-a ales cu o amenda usturatoare dupa ce o polițista s-a apropiat de mașina lui parcata pe un loc la marginea șoselei, cat sa fumeze o țigara. Șofer amendat de o polițista in timp ce statea in mașina parcata. Șofer amendat de o polițista in timp ce statea in mașina parcata. Facebook/MAI Șoferul…

- In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud nu a fost inregistrat niciun caz nou de CoVid-19, pentru ca nu au fost efectuate teste, iar un pacient a fost declarat vindecat. A fost inregistrat insa un deces al unei persoane infectate cu SARS CoV-2, acesta cel de-al 108-lea la nivel de județ. La nivel național,…