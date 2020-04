Amendat cu 10.000 de lei pentru un drum la frizer Un tulcean aflat in izolare la domiliciu a plecat duminica de acasa sa se tunda si a fost depistat de un echipaj de jandarmi, care l-a amendat cu 10.000 de lei. De asemenea, barbatul va fi plasat in carantina pentru 14 zile, pe cheltuiala sa. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea, duminica, The post Amendat cu 10.000 de lei pentru un drum la frizer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

