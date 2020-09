Amendat cu 1.000 de euro pentru că a firat două kilograme de nisip Un cetațean francez a fost amendat cu 1.000 de euro dupa ce din bagaje i-a fost confiscat nisip pe care il luase ca suvenir la sfarsitul vacantei sale. Conform agenției AFP, francezul luase nisipul de pe o plaja din Sardinia. Turistul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost verificat pe aeroportul din Elmas de garzile forestiere, responsabile cu protejarea zonei de coasta, care au gasit, intr-o sticla de plastic, doua kilograme de nisip fin. „Aceste comportamente nu doar dauneaza mediului, ci compromit intretinerea litoralului destinat dezvoltarii durabile a turismului in Sardinia”, au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

