- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, Comitetul Interministerial pentru coordonarea aderarii la OCDE, ocazie cu care a fost analizat stadiul pregatirii Romaniei in cadrul procesului de aderare, dupa primirea Foii de parcurs.

- Una dintre principalele teme vizeaza elaborarea Memorandumului initial pentru asumarea standardelor practicate de organizatia ai carei membri detin 70% din productia si comertul globale si 90% din nivelul mondial al investitiilor straine directe, precizeaza Executivul. Premierul a dispus ca toate…

- Profesorii vor incheia o singura medie anuala, iar numarul de note la fiecare disciplina este cu cel puțin trei mai mare decat numarul de ore alocat saptamanal disciplinei, se arata in noul Regulament-cadru

- Presedintele Klaus Iohannis a avut joi o intalnire bilaterala cu omologul turc, Recep Erdogan, in marja participarii la summitul NATO de la Madrid. A fost subliniata relația foarte puternica dintre cele doua țari, in special in domeniul economic.

- Din anul școlar urmator, vor avea loc schimbari majore. Pe langa modificarea structurii anului școlar urmeaza sa fie modificat și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). Se renunța la mediile semestriale și obligativitatea tezelor, iar profesorii…

- Cum vede ministrul Educației sistemul ideal de invațamant: Sorin Cimpeanu le-a raspuns elevilor Cum vede ministrul Educației sistemul ideal de invațamant: Sorin Cimpeanu le-a raspuns elevilor Un sistem ideal de educație ar presupune “profesori care ințeleg ca lumea se schimba și care ințeleg ca, daca…

- DOCUMENT: Parinții vor participa la cursuri de educație parentala cand copilul intra intr-un nou ciclu de invațamant Ministerul Educației lanseaza in consultare publica Strategia Naționala „Parinți educați, copii fericiți”. Una dintre prevederile ei este acea ca parinții sa participe la cursuri de educație…