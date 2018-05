Stiri pe aceeasi tema

- Statutul magistratilor prinde viteza la Senat. Conducerea forului superior a stabilit procedura prin care legea 303/2004 va fi dezbatuta si adoptata. Astfel, potrivit deciziei Biroului Permanent al Senatului, legea va fi dezbatuta in comisii si apoi votata in plen chiar saptamana viitoare. Statutul…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 195 de voturi “pentru”, 71 de voturi “impotriva” si 6 abtineri, Legea referendumului, trimisa la reexaminare de catre presedinte Klaus Iohannis. Astfel, aceasta urmeaza sa ajunga din nou la presedinte pentru promulgare…

- Astfel, pentru respingerea cererii de reexaminare au fost 16 voturi, ale deputatilor majoritatii, iar 8 voturi, apartinand opozitiei, au fost impotriva.Potrivit legii trimise la promulgare, referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei are loc in ultima duminica a perioadei…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- "Luna mai e o luna frumoasa, nu stiu daca si pentru referendum. (...) Nu cred ca e niciun motiv de graba", a adaugat Iohannis. Senatul a decis, luni, ca referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei sa aiba loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii…

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea…