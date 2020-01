Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti seara componenta noului sau guvern, pastrand ministri-cheie, la o saptamana dupa anuntarea unei revizuiri surpriza a Constitutiei, urmata de demisia premierului Dmitri Medvedev, informeaza France Presse. "Va doresc sincer succes, toata tara este interesata…

- Brusca modificare a Constitutiei, anuntata, miercuri, de presedintele rus Vladimir Putin pare sa îi asigure ramânerea la putere si dupa anul 2024, când el paraseste presedintia. Într-un mod care a luat prin surprindere, Putin a propus pe neasteptate niste amendamente constitutionale…

- ''Dat fiind ca reformele propuse implica schimbari semnificative in sistemul politic, in activitatea autoritatilor legislativa, executiva si judecatoreasca, consider ca este necesar sa se organizeze un plebiscit asupra intregului pachet cu amendamente propuse pentru Constitutia Rusiei'', a spus Putin…

