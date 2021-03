Amendamente USR-PLUS: Opțiunile familiilor monoparentale în care adultul lucrează în Sănătate, Apărare sau ordine publică Familiile monoparentale in care adultul lucreaza in Sanatate, Aparare sau ordine publica vor putea opta fie pentru acordarea de zile libere, fie pentru sporul salarial, potrivit unor amendamente USR-PLUS adoptat miercuri de plenul Camerei Deputaților. A fost aprobata și posibilitatea, la cerere și cu acordul angajatorilor, ca și in aparare, ordine și siguranța naționala, și in domeniul sanitar sa poata fi luate zilele libere pentru supravegherea copiilor, pe perioada intreruperii activitații didactice, acolo unde volumul de activitate permite. „Am introdus aceste opțiuni pentru parinți deoarece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

