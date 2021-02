Social-democrații vor depune in Parlament amendamente la bugetul de stat in vederea majorarii alocațiilor și pensiilor in 2021. „Toate promisiunile noastre din campanie, felul in care am argumetat in bugetul alternativ, vor fi in amendamente la buget. Am argumentat ca in aceleași condiții de deficit bugetar putem sa gasim suficiente resurse și pentru creșterea punctului de pensie și pentru salarii și alocații”, a spus purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, dupa ședința BPN de luni. Social-democratul susține ca aceste categorii nu trebuie privite ca „niște cheltuieli”. „Este vorba de o intreaga…