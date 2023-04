Amendament la legile educației: Şcolile pot avea supraveghere audio-video pentru protecţia persoanelor și bunurilor Unitatile de invatamant preuniversitar vor putea decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video in vederea asigurarii pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a decis, sambata, Comisia pentru invatamant, adoptand mai multe amendamente pentru asigurarea sigurantei in scoli. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Individul care l-a injunghiat joi dupa-amiaza pe patronul Nuba a fugit imediat dupa atacul sangeros. Imaginile de pe camerele de supraveghere surprind momentele de dupa atac, atunci cand barbatul fuge.Reamintim faptul ca Jean Sasu, unul dintre patronii localului de fițe din București, a fost injunghiat…

- Levitatia, un fenomen des intalnit in filmele SF, este pe cale sa devina realitate. Cercetatorii elvetieni au demonstrat, in cadrul unui experiment stiintific, cum mecanica cuantica poate fi cheia deplasarii obiectelor in aer fara niciun motor asociat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a vorbit joi la Romania TV, despre noile legi ale educației, parte a programului „Romania Educata", al lui Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Antrenorul din 'umbra' al FCSB-ului, Mihai Pintilii, a fost suspendat patru etape de Comisia de Disciplina din cadrul FRF, dar decizia nu i-a surprins pe cei de la FCSB. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Salvatorii militari austrieci si-au reluat sambata seara operatiunile in zona grav afectata de cutremurele de luni din sudul Turciei si din Siria vecina, dupa ce armata turca le-a oferit protectie, transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Sunt ușor mahnita de intamplarea cu legile educației”, spune vicepreședintele PNL Alina Gorghiu, dupa ce PSD a cerut extinderea calendarului de dezbatere: „E bine ca cele discutate in coaliție sa se și respecte, pentru ca sunt multe lucruri discutate care ulterior capata alta dimensiune”. Fii…

- 10 ani, 8 premieri și 11 miniștri ai educației. Acesta este parcursul programului ”Masa la școala” inițiat și dezvoltat de deputatul de Sibiu Raluca Turcan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, considera ca Romania se confrunta cu o lipsa de modele, el precizand luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca a vorbit cu ministrul Educatiei, Ligia Deca, sa se gaseasca solutii pentru a aduce cat mai multi elevi in salile de spectacol de la teatru,…