Amendă usturătoare pentru un bănățean care transporta ilegal lemn Polițiști de la Poliția Orașului Anina au oprit sambata dupa-amiaza pentru control, pe strada Victoriei din Anina, un ansamblu de vehicule care transporta material lemnos de diferite sortimente, in urma controlului fiind constatate mai multe nereguli. Autoutilitara era condusa de un barbat de 28 de ani, din Anina, iar in momentul opririi, acesta se deplasa […] Articolul Amenda usturatoare pentru un banațean care transporta ilegal lemn a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marina Statelor Unite a interceptat o nava de pescuit in Golful Oman, care transporta o mare cantitate de arme si munitie de contrabanda pe ruta de navigatie Iran-Yemen, anunța BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Polițiștii de frontiera giurgiuveni au descoperit, duminica, 10 cetațeni straini, care incercau sa intre ilegal in Romania ascunși, in locașuri special amenajate, intr-un microbuz care transporta geamuri termopan din Bulgaria in Romania.

- Un barbat care efectua transport public de persoane ilegal s-a aruncat in raul Olt, luni, atunci cand a fost oprit pentru verificari de catre politisti, el fiind scos nevatamat din apa cu ajutorul pompierilor, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, potrivit Agerpres.…

- O coloana de TIR-uri, incarcate cu ajutoare umanitare, a fost escortata pana in Ucraina. Lotul este oferit de Guvernul Republicii Moldova și urmeaza sa ajunga in orașul Odesa, pentru a fi ulterior repartizat in regiunea Mykolaiv.

- La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Postului de Poliție Fildu de Jos impreuna cu un jandarm au depistat in trafic o autoutilitara care transporta material lemnos, fara documente de proveniența. Fapta s-a petrecut la ora 07:00, iar șoferul, un barbat de 48 de ani, din Florești, județul Cluj, transporta…

- Un barbat din Bacau, a fost reținut de polițiști, in urma unui apel facut la 112. Acesta transporta o cantitate considerabila de trufe, pentru care nu deținea documente documentele legale necesare pentru incarcatura din mașina. Ce a declarat acesta.

- Vineri la ora 12:06, patrula de politie aflata in serviciu pe raza de competenta a Sectiei 1 Politie Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control o autoutilitara condusa de un barbat de 48 ani. Acestuia i s-a solicita sa prezinte documentele de insotire pentru materialul lemnos transportat, fata…

- Un șofer din Iași a reușit sa intoarca decizia unor polițiști rutieri care il amendasera pentru o fapta pe care nu a comis-o. Judecatorii i-au dat dreptate, iar amenda va fi anulata. Un șofer din Iași a fost amendat dupa ce intr-o intersecție din centrul orașului ar fi taiat fața unui alt participant…