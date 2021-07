Stiri pe aceeasi tema

- Marți dis-de-dimineața utilajele firmei de salubritate Polaris au inceput sa mearga printre blocuri și pe strazi pentru a ridica munții de gunoi care s-au format in ultimele zile. In unele zone, mormanele gunoaiele nu mai erau ridicate de joi, sau vineri, iar pe timpul weekendului, ”cu ajutorul” temperaturilor…

- Și Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava a aplicat amenzi in cazul firmei care exploata balast ilegal din albia raului Siret, la Siliștea-Dolhasca. In total, sancțiunile aplicate de SGA Suceava și Garda de Mediu Suceava se ridica la 150.000 de lei, in aceeași ecuație fiind cuprinsa și o ...

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita (CJD), Corneliu Stefan, a avut o intalnire cu reprezentantii constructorilor care desfasoara activitati in domeniul modernizarii si reparatiilor infrastructurii rutiere din judet, in cadrul asocierilor cu unitatile administrativ-teri-toriale, unde CJD este…

- Mai mulți operatori care iși desfașoara activitatea pe platforma industriala din satul Slobozia Sucevei, din comuna Granicești, au primit sancțiuni din partea comisarilor Garzii de Mediu Suceava. Mai exact, au fost aplicate trei amenzi in valoare totala de 22.000 de lei, dar s-au dat și doua ...

- Garda de Coasta a incheiat un contract de lucrari de reparatii.Garda de Coasta a atribuit, la data de 7 iunie 2021, lucrari de reparatii pentru drumuri, platforme si alei din cadrul Grupului de Nave Constanta situate in Portul Constanta Nord ndash; Dana 0.Potrivit LicitatiaPublica.ro, valoarea totala…

- Aproximativ 30 tone de deșeuri provenind de la autoturisme dezmembrate au fost descoperite depozitate ilegal la platforma de gunoi din zona Cartierului Slobozia Noua. Potrivit reglementarilor in vigoare, in incinta acestei platforme pot fi depozitate doar deșeurile menajere. Reprezentanții administrației…

- Comisariatul Judetean Arges al Garzii de Mediu a anuntat, vineri, ca a amendat cu 20.000 de lei o firma din Pitesti, care a poluat aerul prin incendierea deseurilor vegetale. Sesizarea a fost inregistrata pe 25 mai si viza o societate comerciala cu sediul in cartierul Prundu din sudul municipiului Pitesti.…

- A inceput sezonul gratarelor, una dintre activitațile iubite de romani. De aceea, oamenii trebuie sa știe ca risca amenzi mari, daca fac gratarul intr-o zona nepotrivita.Cei care nu respecta legea pot lua amenda. Astfel, mititeii mancați in imprejurimi incorecte ne pot costa pana la 9.000 de lei.Amenda…