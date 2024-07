Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Buzias, in varsta de 39 de ani, a fost urmarit si retinut de politistii locali timisoreni duminica dupa ce a furat bauturi alcoolice dintr-un magazin de pe strada Daliei. „Polițiștii locali, aflați in patrulare ieri, in jurul orei 16.00, in zona Complexului Studențesc, au observat in fața…

- Polițiștii locali din Timișoara au depistat și predat Complexului de Servicii Sociale „Sfantul Francisc” de pe strada Telegrafului, un numar de 20 de persoane care se aflau in cursul zilei de ieri pe strazile orașului. Oamenii au fost tunși, spalați și schimbați de haine de asistenții sociali. „Acțiunile…

- O femeie, in varsta de 47 de ani, a condus un autoturism pe strada Jean Monet dinspre Gavril Musicescu, iar la intersecția cu strada Mureș a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 63 de ani, care era angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni. In urma impactului, din nefericire, pietonul…

- Incidentul s-a petrecut astazi, cand polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranța Rutiera, aflați in serviciu in zona centrala a orașului, au observat un autoturism cu numere de Timiș staționat pe locurile special destinate persoanelor cu dizabilitați din Piața Țepeș Voda. S-au deplasat la autovehicul,…

- Mai multe persoane din Timisoara care cresteau animale pe raza orasului au fost amendate, in ultima perioada, de politistii locali. O persoana avea zece vaci, alta 100 de oi, iart una creste ponei. Deținerea și creșterea animalelor de ferma pe raza Timișoarei este interzisa! Potrivit HCL 117/2024, constituie…

- Un individ din Dudestii Noi a fost amendat cu 30.000 de lei dupa ce a fost depistat de polițiștii locali abandonand o cantitate considerabila de deșeuri pe Strada Bujorilor din Timisoara. Seria cazurilor de abandon de deșeuri in cantitați considerabile continua. De aceasta data polițiștii locali din…

- Un barbat care a abandonat deșeuri pe un teren viran din Timișoara, la adapostul intunericului, a fost depistat de polițiștii locali și a primit o amenda consistenta. „Seria cazurilor de abandon de deșeuri in cantitați considerabile continua, de aceasta data polițiștii locali din cadrul Compartimentului…

- Trei persoane din Timișoara au fost sancționate de polițiștii locali cu cate 30.000 de lei. Amenda le-a fost aplicata pentru ca au abandonat deșeuri la intersecția strazilor Mangalia cu Platanilor și Grofșoreanu cu Romulus.