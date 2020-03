Amendă usturătoare pentru clujeanul venit din Italia și dispărut prin Cluj Polițiștii clujeni au transmis ca, în urma informațiilor aparute în spațiul public privind barbatul care s-ar fi întors din Italia, dar se plimba liber prin oraș, au fost luate masuri urgente pentru verificarea veridicitații informaiilor și pentri luarea masurilor impuse. Astfel, autoritațile locale au stabilit ca barbatul revenise din Italia în anul 2018, și nu în seara anterioara, așa cum le spusese angajaților CTP. Totuși, barbatul a fost consultat de un echipaj de ambulanța care, în urma verificarilor, a stabilit ca acesta nu prezinta simtome de… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Al noualea caz de coronavirus in Romania a fost confirmat la un barbat din Hunedoara care a venit recent din Italia. Barbatul este in varsta de 40 de ani si a venit din Bergamo. El se afla internat la spitalul din Timisoara.

- La Timișoara, a fost confirmat, miercuri, un al treilea caz de coronavirus. Este vorba despre un tanar de 16 ani, care a intrat in contact cu barbatul de 47 de ani, confirmat, tot miercuri, ca fiind infectat cu temuta maladie. Tanarul este nepotul acelui pacient.Primul caz de coronavirus de la Timișoara…

- Apar noi informații legate de femeia in varsta de 38 de ani, din Timișoara, confirmata cu coronavirus. Șeful DSP Timiș, Cornelia Cismaș-Malac, a declarat, astazi, la finalul ședinței Comitetului pentru Situații de Urgența, ca se desfașoara ancheta epidemiologica in cazul a șase persoane cu care femeia…

- Un roman intors din Italia a fost internat cu febra la Spitalul Județean de Urgența Sfantu Gheorghe. Barbatul a ajuns duminica in țara, dintr-o zona din Italia aflata in carantina. El a ajuns cu o ambulanța la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau. Barbatul este bine acum, avea febra, dar cel mai…

- Autocarul cu elevii de la Alba Iulia, plecat din Italia, zona Veneto, unde au fost inregistrate cazuri de infectare cu coronavirus, a intrat duminica seara in vama Bors, pasagerii fiind consultati de medici epidemiologi. Ulterior, autocarul a plecat spre Alba Iulia.

- Polițiștii din Brașov au gasit duminica in albia unui parau din oraș cadavrul unui barbat. In urma verificarilor, s-a stabilit ca acesta fusese dat disparut in urma cu șase zile de familie, anunța MEDIAFAX.Potrivit IPJ Brașov, cadavrul a fost gasit in albia unui parau aflat la intersecția…

- Pus fiind sub acuzare de catre procurori pentru provocarea unui accident rutier, in urma caruia un om si-a pierdut viata, Mario Iorgulescu a fost transportat la o clinica din Italia. Dupa o perioada, au aparut zvonurile potrivit carora ar fi parasit, discrent, clinica.

- Polițiștii din Alba cauta o femeie care a plecat de la locuința sa din Aiud și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 27 decembrie 2019, la ora 16.10, Poliția Municipiului…