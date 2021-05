Amendă uriașă și permis suspendat pentru șoferul care avea număr de înmatriculare vulgar FOTO Un barbat din Suceava a primit o amenda in valoare de peste 6.000 de lei atunci cand s-a constatat ca avea un numar de inmatriculare vulgar. Inițial, barbatul a fost oprit pentru depașirea limitei de viteza admisa in localitate. Surpirza polițiștilor a fost atunci cand au observat numarul de inmatriculare al automobilului. Sursa: ȘtiriSuceava Dupa ce au oprit in trafic autoturismul in cauza, polițiștii i-au solicitat șoferului documentele personale si pe cele ale autoturismului condus, ocazie cu care acesta a declarat verbal ca nu are asupra sa permisul de conducere. Barbatul a fost sanctionat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul Vodafone Romania S.A. a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5000 leiAutoritatea Nationala de Supraveghere a finalizat in luna mai a anului curent o investigatie la operatorul Vodafone Romania S.A. In urma verificarilor efectuate s a constatat incalcarea prevederilor art.…

- Un barbat de 30 de ani a fost depistat la volanul unui autoturism, deși consumase alcool și avea dreptul de a conduce suspendat. In aceasta dimineața, in jurul orei 00:43, in cadrul acțiunilor preventive și de monitorizare a traficului rutier desfașurate, polițiștii rutieri din Bistrița au oprit pentru…

- Datele Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de APIA, arata ca piața auto a crescut cu 76,9% in luna aprilie. Din totalul inmatricularilor de vehicule noi, 6.862 au fost autoturisme. Datele arata ca in luna aprilie au fost inmatriculate in Romania 9.272…

- Politistii i-au suspendat permisul de conducere deputatului PNL Ben-Oni Ardelean si l-au sanctionat contraventional dupa ce a fost testat cu aparatul etilotest, alcoolemia fiind peste limita legala.

- Potrivit IPJ Suceava, pe 4 aprilie, politistii suceveni au organizat o actiune pe linia verificarii modului de respectare a masurilor dispuse privind instituirea starii de alerta pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 de catre agentii economici.In baza unor informatii cu privire la desfasurarea unui…

- Potrivit IPJ Suceava, pe 4 aprilie, politistii suceveni au organizat o actiune pe linia verificarii modului de respectare a masurilor dispuse privind instituirea starii de alerta pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 de catre agentii economici.In baza unor informatii cu privire la desfasurarea unui…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de Poliția Județeana Botoșani și citat de News.ro, politistii Serviciului de Investigatii Criminale au emis ordonata de retinere pentru 24 de ore pe numele unui tanar de 29 ani, din comuna Albesti, cercetat pentru fals privind identitatea si conducere…