Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a intrat intr o cladire din municipiul Constanta, de pe strada Spiru Haret, informeaza autoritatile Accidentul s a produs ieri, in jurul orei 22.14, iar la fata locului s au deplasat echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Reprezentantii ISU Dobrogea informeaza ca…

- Un muncitor de 48 de ani, de la o fabrica de prelucrare a carnii din judetul Dambovita, a murit, vineri, dupa ce a fost prins intr-un utilaj. Politistii si inspectorii ITM au deschis o ancheta ISU Dambovita a fost solicitat, vineri, sa intervina pentru salvarea unei persoane la un operator economic…

- Un șofer a rupt ieri un stalp de electricitate cu mașina, in comuna gorjeana Mușetești. Conducatorul auto ar fi consumat bauturi alcoolice și s-a urcat la volan. El a pierdut controlul vehiculului și a intrat intr-un stalp de pe marginea drumului. „Polițiștii au stabilit ca un barbat, de 45 de ani,…

- Barbat prins la volan cu 1,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. A fost dat jos, iar mașina a fost incredințata altui șofer Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, la data de 6 mai 2023, pe strada Octav Onicescu, din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un barbat, de…

- Un barbat de 37 de ani se afla in arestul poliției bistrițene, fiin prins in flagrant pe DN 17. Acesta conducea o mașina ticsita cu țigarete. Acestea aveau timbre și banderole fiscale false. Polițiștii bistrițeni au prins azi in flagrant un sucevean care avea o mașina ticsita cu țigari. Acesta a fost…

- Alcoolemie de coma la un șofer din Gorbanești care a intrat cu mașina in șanț. Pana sa vina polițiștii a adormit Sambata, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, in timp ce se deplasau pe drumul național, D.N. 29 D, in comuna Gorbanești, au observat pe marginea parții carosabile, un autoturism care…

- Miercuri, 5 aprilie 2023, in jurul orei 07.45, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au oprit, pentru control, pe strada Zlatnei din municipiul Alba Iulia, un autoturism care era condus de un barbat de 34 de ani, din comuna Poiana Vadului. Cu ocazia verificarilor…