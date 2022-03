Amendă uriașă pentru un post de radio din România: ‘Ar trebui să se numească Kremlin FM’ Un post de radio din Romania a primit o amenda uriașa in zilele acestea. Postul este extrem de cunoscut de romani și a fost recent sancționat pnetru propaganda rusa. „Ar putea sa se cheme Kremlin FM“, susține un membru CNA. Ce s-a intamplat, cum au luat specialiștii aceasta decizie de zile mari și cat au […] The post Amenda uriașa pentru un post de radio din Romania: ‘Ar trebui sa se numeasca Kremlin FM’ appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

