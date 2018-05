Stiri pe aceeasi tema

- Final de vacanta teribil pentru un tanar petrecaret din Vama Veche. Barbatul din Braila a intrat cu masina pana aproape de malul marii si a ramas blocat timp de aproximativ jumatate de ora. Cu ajutorul oamenilor din jur insa, acesta a reușit sa scoata mașina din...

- El a fost sanctionat in cadrul unei actiuni pe care politistii din Harlau au efectuat-o in noaptea de sambata spre duminica, atunci cand au controlat 19 firme, 50 de masini, 20 de carutasi si au fost legitimate 108 persoane. „De asemenea, au fost aplicate 34 de sanctiuni contraventionale in valoare…

- Un judecator brazilian a condamnat corporatia Facebook la plata unei amenzi de 111,7 milioane de reali (circa 33,4 milioane de dolari) pentru lipsa de cooperare cu anchetatorii într-un dosar de coruptie, informeaza Reuters.

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- BAT (Basketball Arbitral Tribunal) a decis ca Asociatia Baschet Club Timisoara si Sport Club Municipal Timisoara sunt obligate sa plateasca o suma de aproape 100.000 de euro foștilor componenți ai BC Timișoara, Hristo Nikolov, Kyle Shiloh și Nenad Milosevic.

- In data de 06.03.2018, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au actionat pe raza municipiului Constanta in scopul verificarii prevederilor legale privind: consumul produselor din tutun in spatiile publice inchise, organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor…

- Cosmin Contra a jucat pentru AC Milan in sezonul 2001-2002, iar plecarea sa a fost cu scandal, dupa ce l-a batut pe olandezul Edgar Davids, la meciul din Cupa Italiei dintre Milan și Juventus. Selecționerul Romaniei a povestit dupa mai bine de 15 ani cum au decurs lucrurile atunci și spune ca a fost…