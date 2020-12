Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Galei Topul Firmelor doljene ce vizeaza rezultatele anului 2019 s-a desfașurat intr-un cadru inedit. Camera de Comerț și Industrie (CCI) Dolj a organizat evenimentul online, pe platforma ZOOM, din cauza restricțiilor impuse de autoritați in pandemie. Participanții online din partea…

- Primul cluster specializat in industria utilitaților și echipamentelor de automatizare, Vestra Industry, a incheiat al treilea trimestru al anului 2020 cu o cifra de afaceri de 70 milioane de Lei, inregistrand o creștere de 32% fața de aceeași perioada a anului trecut. Portofoliul de clienți a crescut…

- In ultimii doi ani doar doua cooperative alcatuite din cateva zeci de fermieri au reușit sa invinga barierele legislative și funcționeaza in beneficiul romanilor. Una activeaza in zona Ardealului și alta in Muntenia. Romania are insa zeci de mii de fermieri care doresc sa se grupeze in cooperative menite…

- Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei de marketing si publicitate online, citate intr-un studiu realizat de catre o agentie de dezvoltare web. Conform analizei…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu mai multe premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. Magazinul estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020…

- eMAG: Evenimentul de shopping "Black Friday" din acest an va avea loc pe 13 noiembrie Editia cu numarul 10 a evenimentului de shopping "Black Friday" va avea loc in acest an pe data de 13 noiembrie, a anuntat, marti, retailerul online eMAG. "A zecea ediţie Black Friday, cel…

- Frații Adrian și Dragoș Paval, proprietarii lanțurilor de magazine Dedeman, fac o mutare spectaculoasa. Cei doi frați, proprietarii celui mai mare retail de bricolaj, surprind intreaga Romanie. Aceștia au decis sa transfere milioane de lei catre...Citește AICI ce mutare spectaculoasa au facut…