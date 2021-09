Stiri pe aceeasi tema

- Controlul ANPC, finalizat in luna august, a vizat produsul Lejer Zero, care are drept componente card, cont curent, internet banking, precum si conditii mai favorabile la acordarea produselor de creditare si unele scutiri la comisioane aplicate la creditul de consum si ipotecar. Paginile din interiorul…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a sancționat Raiffeisen Bank pentru modul in care a ințeles sa aplice o sentința definitiva a instanței, conform careia aproximativ 14.000 de clienți ai bancii, beneficiari de credite, au fost afectați financiar de o practica incorecta. Prin…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a amendat un operator economic din sectorul gazelor pentru practici comerciale incorecte, potrivit unui comunicat al ANPC, remis, luni, AGERPRES. In urma unei reclamatii primite la Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor…

- Controlul, in baza ordonantei de urgenta care interzice punerea pe piata a anumitor produse din plastic de unica folosinta, se duce la producator si la importator, nu la comerciant, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-o conferinta de presa sustinuta la…

- Compania Enel le-a trimis clienților ale caror contracte expira dupa o perioada de 12 luni o scrisoare-oferta care include prețuri mult mai mari, mai precis cu 65% mai mari. Astfel, daca prețul din contractul in derulare este de 0,348 lei/kWh, noua oferta vine cu un preț de 0,575 lei/kWh, adica cu 65.2%…

- Crește numarul de cazuri de pesta porcina africana la nivelul județului Gorj. Potrivit ANSVA Gorj, in prezent la nivel național sunt active un numar de 476 de focare pesta porcina africana (PPA), din care 6 focare in exploatații comerciale și 6 focare in exploatații comerciale de tip A, fiind afectate…

- Raiffeisen Bank, acuzata de practici comerciale incorecte, pierde definitiv un proces cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, conform unui comunicat de presa remis redactiei. Nu mai putin de 14.000 clienti afectati si un prejudiciu creat debitorilor de peste 10 milioane de euro, potrivit…

- Un numar de 170 de focare de pesta porcina africana sunt active in Romania, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), remis, vineri.Dintre acestea, doua focare sunt in exploatatii comerciale si doua focare in exploatatii comerciale…