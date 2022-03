Stiri pe aceeasi tema

- Amenda de 50.000 lei pentru firma care in urma cu doua saptamani a fost prinsa ca a facut o groapa de gunoi ilegala, la Timișoara. De aceasta data, polițiștii locali au aplicat sancțiunea pentru ca zona nu a fost complet igienizata. Sancțiunea vine dupa alte doua, date inițial, in valoare de 130.000…

- O firma care trebuia sa igienizeze un teren din municipiul Timisoara, pe care a depozitat deseuri, dar nu si-a onorat obligatia, a fost amendata de trei ori in ultima luna, cu suma totala de 180.000 de lei, ultima sanctiune fiind aplicata de politistii locali, vineri, in cuantum de 50.000 de lei, potrivit…

- Amenzi cu repetiție. Din nou sancțiune pentru o groapa clandestina de deșeuri din zona Ovidiu Balea – neigienizata complet. Firma vinovata de formarea acesteia, sancționata cu inca 50.000 de lei. Polițiștii locali au efectuat verificari, atat zilele trecute, cat și in cursul zilei de astazi, pe str.…

- Polițiștii locali monitorizeaza permanent șantierele din oraș pentru preveni incalcarea normelor privind gestionarea deșeurilor și luarea masurilor legale acolo unde situația impune acest lucru. Astfel, in ultimele zece zile au fost efectuate verificari zilnice, fiind aplicate șase sancțiuni contravenționale…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați care au comis infracțiuni rutiere. In 23 februarie, in jurul orei 00:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au oprit pentru control in localitatea Bazoșu Nou un autoturism condus de un barbat in varsta de 24 de ani. In urma testarii…

- Un adolescent a fost injughiat miercuri, 18 ianuarie, pe o strada aflata in apropiere de centrul orasului Timisoara, dupa ce s-a certat cu un baiat, iar o a treia persoana, o fata, a intervenit si l-a atacat, a transmis news.ro . Politistii ii cauta acum pe cei doi agresori. Miercuri dimineata, in zona…

- Politistii de frontiera de la Sannicolau Mare, judetul Timis, au depistat 32 de migranti din India care au intrat ilegal in Romania din Serbia. Migrantii au fost prinsi in apropierea frontierei cu tara vecina, cand se imbarcau intr-un microbuz condus de un cetatean roman, care urma sa-i transporte…

- De ani buni de zile, in Timișoara apar, se ridica și, ulterior, reapar peste 300 de rampe clandestine, au constatat reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri. Gunoaiele sunt aduse de persoane mascate, s-a ajuns la verificarea și cautarea de facturi in gunoaie pentru a se descoperi…