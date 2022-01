Amendă uriașă, după ce a rămas blocat cu mașina pe o plajă din Constanța Se pare ca unii prefera sa mearga la plaja și iarna, dar nu oricum, ci cu mașina. Unde? Chiar pe plaja! Este cazul unui șofer care a intrat cu mașina pe nisip, in Constanța. Barbatul a ieșit cu autoturismul la plimbare pe malul marii și a ramas blocat in nisip. Martorii incidentului i-au sesizat pe polițiștii locali, care l-au sancționat pe proprietarul mașinii cu 10.000 de lei. „Deși cei mai mulți au preferat sa se plimbe pe plaja, s-a gasit și un temerar care a vrut sa simta nisipul sub roțile mașinii. Nu numai ca l-a simțit, dar a și ramas blocat cu autoturismul pe plaja. „Reamintim faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost amendat de politistii constanteni cu 10.000 de lei, dupa ce a intrat cu masina pe plaja, iar autoturismul a ramas blocat in nisip. Potrivit Primariei Constanta, vremea placuta din ultimele zile i-a scos pe multi constanteni din case, iar destinatia preferata a fost, ca de obicei, malul…

- Un sofer a ramas blocat cu autoturismul pe o plaja din municipiul Constanta. Politistii locali au fost sesizati de acest incident si au intervenit cu promptitudine. Conducatorul auto a fost sanctionat cu amenda in valoare 10.000 lei pentru nerespectarea prevederilor OUG 19 2006 Primaria Constanta reaminteste…

- O tanara a fost amendata de politistii locali cu peste 10.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja Modern din municipiul Constanta si a ramas blocata in nisip. Primaria Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca, duminica, politistii locali au fost anuntati ca pe plaja Modern…

- Un echipaj de politisti locali a fost trimis pe plaja Modern, in urma unui apel, pentru ca acolo era un autovehicul blocat in nisip. In autoturismul BMW se aflau doua tinere. Acestea au primit o amenda piperata: 10.290 lei. "In urma verificarilor, conducatorul autovehiculului a fost sanctionat cu amenda…

- O femeie care a intrat cu mașina pe plaja Modern din Constanța a fost amendata cu 10.000 de lei. Mașina ramasese blocata in nisip. Cazul a fost facut public de Primaria Constanța care, in acest context, a reamintit ca accesul cu mașina pe plaja este interzis. Incidentul a fost semnalat de o persoana…

- O tanara a fost amendata de politistii locali cu peste 10.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja Modern din municipiul Constanta si a ramas blocata in nisip, potrivit news.ro. Primaria Constanta a transmis printr-un comunicat de presa, ca, duminica, politistii locali au fost anuntati…

- Accesul autovehiculelor pe plaja este interzis, astfel ca polițiștii sosiți la fața locului au sancționat-o pe șoferița cu o amenda consistenta."Astazi (28 noiembrie - n.r.), ca urmare a unui apel telefonic primit la dispeceratul Direcției Generale Poliția Locala, un echipaj de polițiști locali a fost…

- Episcopul de Giurgiu, Preasfințitul Ambrozie, este cercetat pentru afirmațiile facute in slujba de Sfanta Paraschiva, fiind acuzat de ”comiterea infracțiunii de comunicare de informații false”. Este pentru prima data cand un ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane este anchetat pentru ce a spus intr-o predica…