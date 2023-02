Stiri pe aceeasi tema

- Resturi de racheta „provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei" au fost descoperite, joi, de o patrula a Politiei de Frontiera a Republicii Moldova pe un camp din apropiere de Larga, in raionul Briceni. Larga este un punct de trecere a frontierei cu Ucraina situat in nordul Republicii…

- Resturi de racheta „provenite din atacurile aeriene ale Rusiei impotriva Ucrainei” au fost descoperite joi, 16 februarie, de o patrula a Poliției de Frontiera a Republicii Moldova pe un camp din apropiere de Larga, in raionul Briceni, conform Ministerului de Interne de la Chisinau. Larga este un punct…

- In urma cu doua zile, TurdaNews scria despre o femeie cu trei copii care a fost blocata in nameți la Ciurila. Unul dintre polițiștii din Ciurila, Vlad Paven, a fost cel care a ajutat-o. Povestea a fost preluata pe pagina de facebook a Ministerului de Interne, in doar 20 minute ajungand la aproape 3.000…

- Fostul campion Volodymyr Androschuk (20 ani) a decedat in lupta, in apropiere de Bakhmut."Un atlet promițator și un adevarat erou, ar fi putut participa la Jocurile Olimpice de la Paris, daca Rusia nu ar fi invadat Ucraina. De ce mai au rușii acest privilegiu?", a fost parte a comunicatului oficial.Anton…

- Jurnalistul bulgar de investigatie Christo Grozev a fost trecut pe lista persoanelor cautate in Rusia, potrivit site-ului Ministerului de Interne al Rusiei.Grozev este cautat in temeiul unui articol din Codul penal, fara a fi precizat care este articolul care justifica annunțul de la Kremlin.Impotriva…

- Cu putin timp inainte de inceperea sezonului sporturilor de iarna, un grup de refugiati ucraineni trebuie sa paraseasca o casa de agrement administrata de parlamentul ceh, o decizie ce a starnit indignare publica, relateaza sambata DPA. Aproximativ doua duzini de persoane au fost cazate in complexul…

- Circa 300.000 de ucraineni au primit pasapoarte rusesti de la inceputul razboiului pe care Moscova il duce impotriva tarii vecine, potrivit media ruse independente Mediazona , informeaza vineri dpa și Agerpres. Numai in luna octombrie, intre 70.000 si 80.000 de ucraineni au primit cetatenia rusa, precizeaza…