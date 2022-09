Amendă sau închisoare pentru elvețieni, dacă fac temperaturi de 20 de grade în case, în loc de 19! In Elveția, dupa cum scrie Blick, exista o lege care arata ca orice cetațean care lasa sa se ridice temperatura din termometru la 20 de grade, in loc de 19, cat prevede legea, e pasibil de amenda ori, și mai grav, de inchisoare! Alea 20 de grade sunt considerate nu doar incalcare de lege, dar și supraincalzire! Este vorba despre Legea federala privind aprovizionarea economica a țarii. Și, va fi funcționala in cazul unui deficit de energie. Nimeni nu mai are voie sa faca vreo caldura mai mare de 19 grade in locuințe! Face, platește. Fie o amenda cuprinsa intre 30 de franci și 3.000 de franci –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

