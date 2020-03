Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal chinez l-a condamnat pe editorul si librarul chinezo-suedez Gui Minhai la 10 ani de inchisoare pentru "furnizare ilegala de informatii in strainatate", a anuntat instanta din provincia Zhejiang (est), citata marti de DPA, potrivit Agerpres.Gui, care a detinut o editura in Hong…

- Un tanar in varsta de 19 ani din Cugir a primt trei ani de inchisoare in regim de detentie, pentru o fapta de talharie. Victima acestuia este un barbat de 63 de ani, care s-a prezentat la Politie, in data de 18 octombrie 2019, si a reclamat ca in seara precedenta, in timp ce se afla pe o strada din…

- Parinții elevilor de clasa I de la o școala din Targul Mureș au trimis o solicitare conducerii unitații de invațamant pentru ca unul dintre copii sa nu mai mearga la școala timp doua saptamani. Motivul: mama lui se intoarce in cateva zile din China, regiunea Macao - unde au fost depistate mai multe…

- Farmacia a crescut pretul mastilor sanitare 3M pana la 850 de yuani (122 de dolari), de sase ori fata pretul online, de doar 143 (20 de dolari). Incepand de joi, autoritatea de reglementare comerciala de la Beijing a investigat 31 de cazuri de sporire nejustificata a preturilor. La Shanghai, autoritatea…

- La data de 21.01.2020, magistratii Tribunalului Militar Bucuresti, au condamnat pe inculpatul Tita Dan, plt. adj. sef in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Basarab I" al judetului Dambovita, aflat in arest la domiciliu, la pedeapsa de 5 cinci ani inchisoare. Alaturi de pedeapsa inchisorii,…

- Chinezul Meng Hongwei, fost sef al Interpol, a fost condamnat marti la 13 ani si sase luni de inchisoare pentru coruptie, transmit AFP si Reuters potrivit Agerpres. Meng Hongwei (65 de ani), fost viceministru chinez al securitatii publice, va trebui sa plateasca si o amenda de 2 milioane de yuani…

