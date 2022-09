Stiri pe aceeasi tema

- Ei sunt cei doi tineri care se afla in Terapie Intensiva dupa ce un sofer beat a intrat cu masina intr-o casa in localitatea Chicerea din judetul Iași. Ambii pasageri se aflau in mașina, unul in dreapta fața, iar al doilea pasager din spate dreapta. Conform prof. dr. Diana Cimpoeșu, din totalul persoanelor…

- Un accident rutier s-a produs in localitatea Chicerea din judetul Iași, iar doua persoane se afla in Terapie Intensiva dupa ce un sofer inconștient și beat a intrat cu mașina intr-o casa. In ultimele doua zile pe raza județului Iași au mai avut loc evenimente rutiere grave. De exemplu, in dreptul localitații…

- Un accident rutier in care au fost implicate patru persoane, dintre care un copil in varsta de 14 ani, care a decedat, s-a produs pe DN2, miercuri dimineata. Un copil in varsta de 14 ani a decedat miercuri dimineata, 10 august, intr-un grav accident produs pe DN2, in judetul Iasi, pe raza localitatii…

- Recent, polițiștii ieșeni au inasprit controalele rutiere in județul Iași. Șoferii „rebeli” care au incalcat regulile au fost depistați și sancționați cu amenzi sau chiar cu dosare penale. Un șofer a fost oprit in Miroslava și penalizat dupa ce oamenii legii i-au gasit 1,22 mg/l alcool pur in aerul…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in Letcani, pe DN28, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca au fost implicate trei autoturisme, iar doua dintre ele au ieșit din decor. Intr-un autoturism marca Touran se aflau 7 persoane, 4 adulți și 3 copii, iar…

- FELICITARI… Absolventii de liceu din Husi au fost de neoprit anul acesta, la cele mai importante institutii de invatamant din tara! La „Medicina”, de pilda, acolo unde concurenta este teribila, iar examenul de admitere e unul conceput anume pentru a cerne tinerii cu cea mai evidenta capacitate in acest…

- Liliana M., o femeie din judetul Iasi, a avut un sfarsit tragic. Aceasta a fost lovita de un șofer beat care a fugit de la fata locului. Din nefericire, ieseanca nu a avut nicio sansa, dupa ce a fost aruncata la cativa metri in aer. „La data de 05 iulie a.c., in jurul orei 22.00, […] Articolul Ea este…

- Scene dramatice la Iași. Un copil a fost lovit de un șofer aflat la volanul unui autoturism marca Range Rover pe o trecere de pietoni din orașul Podu Iloaiei, chiar langa un echipaj de poliție. O camera de bord a inregistrat imaginile. Minorul a fost izbit cu partea din fața a autoturismului. Mai mulți…