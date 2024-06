Stiri pe aceeasi tema

- 100.000 de lei este valoarea celei mai mari amenzi penale aplicate de instantele din Romania in dosare care au ca obiect conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Bucuresti unui barbat care, initial, fusese condamnat la inchisoare si care…

- David Popovici este unul dintre cei mai promițatori tineri sportivi din Romania și un adevarat fenomen in lumea natației internaționale. Nascut pe 15 septembrie 2004, in București, Popovici a captat rapid atenția tuturor prin performanțele sale remarcabile in competițiile de inot, devenind un simbol…

- Un sofer care gonea cu 140 de kilometri pe ora si care nu a oprit la semnalul politistilor a fost oprit in urma unei urmariri in trafic, in județul Dimbovița. Pana atunci, a acroșat un autoturism și a mers pe contrasens.

- Un șofer a condus cu 218 km/h pe Drumul Național 55, in Bechet, județul Dolj, potrivit mediafax.Vineri seara, un barbat de 47 de ani, din Craiova, a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea un autoturism pe DN 55, in afara localitații Bechet, cu viteza de 218 km/h.

- Adrien Stephane Mureșan, condamnat anul trecut la 3 ani de inchisoare pentru ca a condus sub influența bauturilor alcoolice și fara permis, s-a predat in Franța marți, 16 aprilie, au declarat vineri seara, 19 aprilie, surse judiciare pentru Libertatea.Autoritațile au demarat procedurile pentru aducerea…

- Romania a intrat de la 31 martie in spațiul aerian Schengen, ceea ce presupune inclusiv eliminarea controalelor pe aeroporturi pentru cetațenii romani, atunci cand aterizeaza in țari din spațiul Schengen. Romanii continua insa sa fie controlați, iar un tanar in varsta de 25 de ani a reușit sa scape…

- La data de 9 aprilie ora 19.09, un barbat de 34 ani din Radauți, a condus autoturismul pe str. Putnei și a acroșat ușor in partea din spate un alt autoturism. Dupa eveniment, autoturismul condus de barbatul de 34 de ani și-a continuat deplasarea, celalalt șofer implicat sesizand evenimentul prin…

- Solicitarea procurorilor a fost inregistrata la Curtea de Apel pe data de 19 martie.La termenul din 14 martie al procesului in care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut, in fata instantei de la Judecatoria Mangalia, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea…