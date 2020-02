AMENDĂ RECORD pe piața asigurărilor: Euroins, sancționată dur de ASF Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anunțat miercuri ca a sancționat Euroins cu amenda in cuantum de 500.000 de lei, in urma unui control periodic in care a constatat o serie de incalcari ale Legii 132/2017 in ceea ce privește procedurile de soluționare a dosarelor de dauna RCA. Asiguratorul tocmai ce a primit saptamana trecuta o amenda de 100.000 de lei pentru nereguli la instrumentarea dosarelor de dauna. Sancțiunile ASF vin dupa ce luna trecuta Confederația transportatorilor auto (COTAR) a amenințat cu organizarea unui protest de amploare pentru a... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

