- Uniunea Europeana (UE) a aplicat miercuri o amenda-record – in valoare de 4,34 de miliarde de euro – Google, pentru ca a abuzat de pozitia dominanta a sistemului sau de exploatare pentru smartphone – Android – cu scopul de a-si impune hegemonia serviciului sau de cautare online, relateaza AFP. Comisia…

