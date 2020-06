Amendă record dată de Poliția Locală Sîngeorz-Băi. Cât are de plătit un cetățean care a abandonat resturi de construcții Poliția Locala Singeorz-Bai a dat zilele trecute o amenda record unui cetațean care a abandonat resturi de construcții pe domeniul public. Acesta a fost surprins cu ajutorul camerelor video care au impanzit orașul-stațiune. Un cetațean din Singeorz-Bai a primit de la Poliția Locala o amenda de 25.000 de lei, dupa ce a abandonat, folosindu-se de o autoutilitara, resturi de construcții pe domeniul public. Omul a fost surprins cu ajutorul camerelor video care au impanzit orașul-stațiune. Poliția Locala, care supravegheaza permanent ce se intampla in oraș anunța ca sistemul video al orașului a fost… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

