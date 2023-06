Amenda primită de un bărbat care a dat o alarmă falsă cu bombă la o bancă din Călărași. Sediul a fost evacuat Un barbat care a anuntat amplasarea unui dispozitiv exploziv in sediul unei banci din municipiul Calarasi a fost identificat si amendat, dupa ce alarma s-a dovedit a fi falsa. Politistii din Calarasi au identificat persoana care a anuntat, joi, ca in sediul unei sucursale a CEC Bank din municipiul Calarasi a fost amplasat un dispozitiv […] The post Amenda primita de un barbat care a dat o alarma falsa cu bomba la o banca din Calarași. Sediul a fost evacuat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a transformat doua hale din Capitala intr-o adevarata „fabrica” de canabis. Polițiștii au descoperit la percheziții 131 de plante și 61 de kilograme de droguri, dar și instalațiile necesare pentru creșterea și procesarea plantelor. Procurorii DIICOT–Structura Centrala au dispus, joi, reținerea…

- Un adolescent de 15 ani este cercetat de politistii din Vrancea dupa ce a condus o masina, iar atunci cand a fost observat, din nou, in trafic nu a oprit la semnalul agentilor. Politistii au pornit in urmarirea autoturismului, iar la un moment dat baiatul a pierdut controlul volanului si masina a iesit…

- Un elev de 14 ani din Botoșani a venit la școala cu un pistol. Cazul a fost semnalat poliției chiar de catre directorul instituției de invațamant. Potrivit poliției, pistolul era de jucarie, iar elevul nu l-a folosit pentru a amenința pe cineva. Polițiștii fac cercetari in acest caz. Se pare ca dupa…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- Politistii buzoieni sunt in alerta dupa ce o femeie a fost data disparuta, alaturi de cele doua fiice ale sale, in varsta de 11, respectiv 5 ani, intr-o zona impadurita din localitatea Naeni. „La data de 28 aprilie, in jurul orei 19,20, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Merei au fost sesizati…

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte peste 60 au fost ranite intr-un triplu atac sinucigas cu bomba comis sambata in orasul Sevare, din centrul statului african Mali, transmite Reuters. Atacul, care deocamdata nu a fost revendicat, a distrus sau avariat partial aproximativ 20 de cladiri, potrivit…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…

- Polițiștii din Ialomița au fugit dupa un șofer care nu a oprit la semnal și au tras dupa mașina acestuia 14 focuri, fara ca vreun cartuș sa nimereasca vreun cauciuc. Șoferul a fost prins dupa ce a forțat o bariera și autoturismul i s-a lovit. Conform unui comunicat al IPJ Ialomița, șoferul urma sa fie…