- Doi tineri din comuna Roșia Montana au fost reținuți de polițiștii din comuna dupa ce ar fi provocat un scandal. In timpul scandalului le-ar fi aplicat mai multe lovituri unor barbați care acum au nevoie de 7 -8 zile de ingrijiri medicale. Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2020, polițiștii…

- Astazi, 9 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 98 de cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, un numar de 2 au fost atribuite orașului Abrud și 2 comunei Roșia Montana. Localitațile din care provin cele 98…

- Ziarul Unirea Cinci NOI DECESE in Alba ale unor pacienți cu COVID-19: Un barbat de doar 55 de ani și patru femei, toți cu afecțiuni preexistente Cinci noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportate joi, 5 noiembrie 2020, la nivelul județului Alba, in ultimele 24 de ore. Este vorba…

- Au fost inregistrate inca cinci decese cauzate de COVID-19 in județul Alba. Este vorba despre patru femei și un barbat. Femeie in varsta de 80 de ani din Sancel. Internata pe 24 octombrie, confirmata cu COVID-19 pe 25 octombrie. A decedat pe 3 noiembrie: stop cardiorespirator, insuficiența respiratorie,…

- Ziarul Unirea Cinci NOI DECESE in Alba ale unor pacienți cu COVID-19: Un barbat și patru femei, cu afecțiuni preexistente, au murit din cauza coronavirusului Cinci noi decese al unor pacienți infectați cu COVID-19 au fost raportate miercuri, 4 noiembrie 2020, la nivelul județului Alba, in ultimele 24…

- Un barbat din municipiul Tulcea s a ales cu un ordin de restrictie provizoriu pentru lovirea concubinei.Duminica, 1 noiembrie, jandarmii tulceni au fost solicitati sa se deplaseze pe strada I. Nenitescu, din municipiul Tulcea, unde o femeie a sesizat o agresiune fizica.Ajunsi la fata locului, jandarmii…

- Un accident rutier s-a produs astazi, 31 octombrie 2020, in jurul orei 18.20, in localitatea Gura Sohodol, unde șoferul unui autoturism s-a rasturnat cu mașina in raul Arieș. ISU Alba a transmis ca stația de pompieri Campeni intervine pentru acordarea primului ajutor și descarcerare la un accident rutier…

- S-a „jucat” cu numarul de urgența 112, iar acest lucru l-a costat scump! Un barbat din județul Alba a alertat echipajele medicale și de poliție cu probleme false. El a fost prins, la scurt timp, de oamneii legii.